صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر پکڑا گیا

  • کراچی
یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر پکڑا گیا

کراچی(این این آئی)ڈی آئی جی ٹریفک کے احکام پر نیو کراچی سے یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر پکڑ گیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کے احکامات پر بھکاریوں کے خلاف کریک ڈان جاری ہے ، نیو کراچی ٹریفک سیکشن نے یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر کو پکڑ لیا ہے ۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق بزرگ بھکاری کے قبضے سے 9 ہزار 410 روپے برآمد ہوئے ہیں، تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ بھکاری سے برآمد رقم صرف ایک دن کی کمائی ہے ۔ایس او نیوکراچی نیاز حسین نے بھکاری کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے ، بھیک مانگنے کے دوران ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالا جاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر