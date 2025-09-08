یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر پکڑا گیا
کراچی(این این آئی)ڈی آئی جی ٹریفک کے احکام پر نیو کراچی سے یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر پکڑ گیا۔
تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کے احکامات پر بھکاریوں کے خلاف کریک ڈان جاری ہے ، نیو کراچی ٹریفک سیکشن نے یومیہ ہزاروں روپے کمانے والا گداگر کو پکڑ لیا ہے ۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق بزرگ بھکاری کے قبضے سے 9 ہزار 410 روپے برآمد ہوئے ہیں، تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ بھکاری سے برآمد رقم صرف ایک دن کی کمائی ہے ۔ایس او نیوکراچی نیاز حسین نے بھکاری کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے ، بھیک مانگنے کے دوران ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالا جاتا ہے ۔