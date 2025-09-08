صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھوکھرا پار نمبر2چمن کالونی میں نوجوان کی خودکشی

  • کراچی
کھوکھرا پار نمبر2چمن کالونی میں نوجوان کی خودکشی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملیر سٹی کے علاقے کھوکھرا پار نمبر2 چمن کالونی میں واقع گھر میں تیز دھارآلہ کے وار سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

جب کہ پولیس نے واقعے کو خود کشی قراردیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق ملیرسٹی تھانے کے علاقے کھوکراپار نمبر2چمن کالونی گھرمیں تیزدھارآلہ کے وار سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے کھوکرا پار میں واقع اسپتال منتقل کردی گئیجہاں متوفی کی شناخت 22 سالہ شیر علی ولد محمد اکرم کے نام سے شناخت کی گئی ایس ایچ او ملیر سٹی فراصت شاہ کا کہنا ہے کہ متوفی آئس کا نشہ کرتا تھا اور کسی کوپسند کرتا تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر