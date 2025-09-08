کھوکھرا پار نمبر2چمن کالونی میں نوجوان کی خودکشی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملیر سٹی کے علاقے کھوکھرا پار نمبر2 چمن کالونی میں واقع گھر میں تیز دھارآلہ کے وار سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
جب کہ پولیس نے واقعے کو خود کشی قراردیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق ملیرسٹی تھانے کے علاقے کھوکراپار نمبر2چمن کالونی گھرمیں تیزدھارآلہ کے وار سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے کھوکرا پار میں واقع اسپتال منتقل کردی گئیجہاں متوفی کی شناخت 22 سالہ شیر علی ولد محمد اکرم کے نام سے شناخت کی گئی ایس ایچ او ملیر سٹی فراصت شاہ کا کہنا ہے کہ متوفی آئس کا نشہ کرتا تھا اور کسی کوپسند کرتا تھا ۔