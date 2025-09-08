صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی اسکولوں میں یوم دفاع کی رنگا رنگ تقاریب

  • کراچی
نجی اسکولوں میں یوم دفاع کی رنگا رنگ تقاریب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈائریکٹریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن رافعہ جاوید نے تمام الحاق شدہ اسکولوں کو یوم دفاع کی مناسبت سے تقاریب کے انعقاد کی ہدایات جاری کیں جس پر پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پسما) کے ممبران اور دیگر اسکولوں میں یوم دفاع کی رنگا رنگ تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقاریب میں طلبہ نے عسکری لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں پرچم اٹھائے رکھے تھے ۔طلبہ کی جانب سے ٹیبلو پیش کئے گئے اور تقاریر میں وطن اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا گیا۔اسکولوں میں اساتذہ کی جانب سے طلبہ کو یوم دفاع کی اہمیت اور تاریخ کے متعلق بتایا گیا۔اسکول منتظمین کا کہنا تھا کہ چھ ستمبر ملکی تاریخ کا اہم باب ہے ۔

