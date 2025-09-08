کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف
کراچی (سٹی ڈیسک )گلشن جیون کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 45 میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے ۔
ریکارڈ کے مطابق ایک ہی خاندان نے دو سو سے زائد پلاٹس پر قبضہ جما رکھا ہے ، جو قانون اور بائی لاز کی صریح خلاف ورزی ہے ۔متاثرہ اراکین نے الزام عائد کیا ہے کہ سوسائٹی انتظامیہ نے مخصوص خاندان کو نوازنے کے لیے قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ممبرشپ کے بنیادی اصول ’’ایک فرد، ایک ممبر‘‘ کو بالکل نظر انداز کیا گیا، اور درجنوں پلاٹس ایک ہی گھرانے کے افراد کے نام پر الاٹ کر دیے گئے ۔ اس اقدام نے کو آپریٹو سوسائٹی کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور عام شہریوں کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی ہے ۔متاثرہ اراکین اور شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس غیر قانونی الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کڑی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسے اسکینڈلز پر ایکشن نہ لیا گیا تو کراچی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز مافیا کی شکل اختیار کر جائیں گی اور عام لوگوں کا اپنا گھر پانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔سول سوسائٹی اور متاثرین نے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز سندھ اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر اس اسکینڈل کی تحقیقات کریں اور دو سو پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کر کے اصل حقداروں کو ان کا حق واپس دلائیں۔