اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سے مسلم لیگ(ن) کے وفد کی ملاقات
کراچی (این این آئی)اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ سے ادارہ نورحق میں مسلم لیگ (ن)کے سٹی کونسل میں پارلیمانی لیڈر فیروز خان،ترجمان اسد عثمانی ودیگر اراکین سٹی کونسل اور مسلم لیگ کے ذمہ داران نے ملاقات کی۔
ملاقات میں کراچی کے مسائل، کے ایم سی اور مختلف بلدیاتی اداروں میں جاری بدترین کرپشن سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس امرپر اتفاق کیا گیا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کے حل اور کرپشن کے خلاف مل کر جدوجہد کریں گے ۔ ملاقات میں کے ایم سی کے اربوں روپے کے فنڈز کرپشن ونااہلی کی نذر ہونے کے خلاف اور کراچی کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے حوالے سے باہمی تعاون کے لیے گفت و شنید پر اتفاق کیا گیا۔