وزیر داخلہ کی سندھ پولیس کو شاباش
کراچی(این این آئی)وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے 12 ربیع الاول کے موقع پر بہترین سکیورٹی حکمت عملی اور جملہ اقدامات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سندھ پولیس کو شاباش کا پیغام دیا ہے ۔
اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہاکہ اہم ایونٹ کے دوران صوبائی سطح پر سندھ پولیس کے تمام یونٹس بشمول ٹریفک پولیس،اسپیشل برانچ پولیس نے جس طور حفاظتی اقدامات سرانجام دیئے ہیں وہ ہر سطح پر لائق ستائش اور قابل تحسین ہیں۔وزیر داخلہ سندھ نے کہاکہ جشن عید میلادالنبی ؐ کے دوران رینجرز سندھ اور دیگر سکیورٹی اداروں کی کارکردگی بھی لائق تعریف و ستائش رہی۔قوی امید ہے کہ سندھ پولیس باالخصوص اہم ایونٹس پر اپنی کارکردگی اور فول پروف سکیورٹی حکمت عملی کے سلسلے کو جاری رکھے گی۔