بینظیر ٹاؤن محمود گوٹھ میں پانی کی نئی اسکیم کا افتتاح
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی ضلع ملیر کے صدر و رکن سندھ اسمبلی راجہ عبدالرزاق بلوچ اور رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کی مشترکہ کوششوں اور فنڈز سے بینظیر ٹاؤن محمود گوٹھ (پی ایس 86 ملیر، یو سی کیٹل) میں پانی کے دیرینہ مسئلے کا حل کرلیا گیا۔پانی کی نئی اسکیم کا افتتاح کیا گیا ۔
اس موقع پر علاقے میں افتتاحی تقریب اور جلسے کا انعقاد کیا گیا، جہاں اہلِ محلہ اور پارٹی کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ تقریب میں پارلیمانی لیڈر ابراہیم حیدری سردار اختر عارفانی، جنرل سیکریٹری پی ایس 86 رسول خان سواتی، فوکل پرسن این اے 230 آغا شاہ پسند، چیئرمین یو سی کیٹل جاوید اقبال کاکو، حاجی چن زیب خان، ملک طارق اعوان، راجہ حیدر بلوچ، کونسلر ذوالفقار ٹالانی، کونسلر عبدالغفار خان سمیت پارٹی رہنماؤں، ذیلی تنظیموں کے عہدیداروں، ورکرز اور علاقہ معززین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر راجہ عبدالرزاق بلوچ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے ۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا اور آج بلاول بھٹو زرداری اس نعرے کی تکمیل کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملیر کے دیہی علاقوں میں پانی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی بھرپور کام کر رہی ہے ۔