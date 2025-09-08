سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ گیسٹرواینٹیرولوجی میں جدید طریقہ علاج کا آغاز
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ گیسٹرواینٹیرولوجی میں موٹاپے کے مریضوں کے علاج کیلئے امریکی طرز کے جدید طریقہ علاج کا آغاز کردیا گیا، اس جدید طریقہ علاج کا افتتاح امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے کیا۔
یہ طریقہ علاج صف اول کی امریکی کمپنی بوسٹن سائنٹیفک نے تیار کیا ہے ، جو نسبتاً آرام دہ اور محفوظ سمجھا جاتا ہے ۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں 10 کروڑ سے زائد بالغ افراد موٹاپے یا زائد وزن کا شکار ہیں، جو پہلے ہی کمزور صحت کے نظام پر بوجھ بن رہا ہے ، یہ طریقہ کار نہ صرف موٹاپے کے مریضوں کے لیے نئی امید ہے بلکہ پاکستان کے شعبہ صحت میں ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہوگا۔یہ طریقہ علاج اینڈوسکوپک اسلیو گیسٹروپلاسٹی(ایس ایس جی)کے نام سے جانا جاتا ہے ، جو بغیر آپریشن کے معدے کے حجم کو کم کرتا ہے ، اور مریضوں کو ذیابیطس اور امراض قلب سمیت موٹاپے سے جڑی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد فراہم کرتا ہے ۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ اینڈوسکوپک اسلیو گیسٹروپلاسٹی جدید ٹیکنالوجی کی ایک مثال ہے ۔