اورنگی ٹاؤن میں مسجد کمیٹی کے صدر پرفائرنگ اوربیٹے کے قتل کا مقدمہ درج
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اورنگی ٹاؤن سیکٹر بارہ ایل میں مسجد کے باہر فائرنگ سے مسجد کمیٹی کے صدر کے زخمی اور بیٹے کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ زخمی مفیظ الرحمٰن کی مدعیت میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت پاکستان بازار تھانے میں درج کرلیا گیا۔
مدعی مقدمہ کے مطابق بیٹا اور میں مسجد کولر روم کی صفائی کے لئے گئے تو وہاں موجود محمد عالم اورمحمد نور نے کولر روم پرتالا لگادیا۔مدعی کے مطابق میں نے کہا کولر روم تالا کھولواور چابی دو ہمیں صفائی کرنی ہے تو وہاں موجود محمد زکر اور محمد عمر گالم گلوچ کرنے لگے میں نے منع کیا تو محمد زکریا نے عمر سے کہا کہ انہیں جان سے مار دو جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔محمد عمر نے پستول نکال کر ہم پرسیدھی فائرنگ کرنا شروع کردی، بیٹے مجیب الرحمن کو پیٹ اورمجھے ٹانگ پر گولی لگی، میرا بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گیا اور میں شدید زخمی ہو گیا۔پولیس نے ملزم عمر کو گرفتار کرکے اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلیں۔