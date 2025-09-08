صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل سوار ٹریلر کی زد میں آکر جاں بحق، حادثے کی فوٹیج بھی آگئی

  • کراچی
موٹرسائیکل سوار ٹریلر کی زد میں آکر جاں بحق، حادثے کی فوٹیج بھی آگئی

کراچی(این این آئی)اسٹیل ٹان موڑ کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آگئی اس حادثے میں موٹرسائیکل سوار دونوں افراد جان سے گئے ۔اس حادثے کی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے ۔

ریسکیو حکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار مخالف سمت سے آرہے تھے ، پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں اسپتال منتقل کردی گئیں ہیں جبکہ ٹریلر ڈرائیور زیر حراست ہے ۔خوفناک ٹریفک حادثے کی فوٹیج سامنے بھی آگئی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ درست سمت سے آنے والے ٹریلر سے ٹکرا کر دونوں شہری جاں بحق ہوئے ۔فوٹیج میں موٹرسائیکل سواروں کو فٹ پاتھ سے سڑک پر آتے دیکھا جاسکتا ہے ، موٹرسائیکل تیز رفتاری سے سلپ ہو کر ٹریلر کے نیچے جا گھسی، ویڈیو میں بظاہر موٹرسائیکل سوار دوسری سڑک سے آنے والی سڑک پر آئے ہیں۔پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے تاہم لاشوں کی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔

