کئی علاقوں میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک پہنچ گیا

  • کراچی
کراچی(این این آئی)کراچی کے کئی علاقوں میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے ۔

لانڈھی، کورنگی، اورنگی اورملیر میں کئی گھنٹوں کی لوڈشیڈنگ جاری ہے جبکہ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، سی ون ایریا اور لائنز ایریا میں بھی بجلی غائب ہے ۔کیماڑی، ہاکس بے ، قائدآباد، اسکیم 33، ایف بی ایریا اور ناگن چورنگی سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ اولڈ سٹی ایریا، نیو کراچی، سرجانی، لائنز ایریا میں 15گھنٹے سے زائد لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے ۔شہر کے متعدد علاقوں میں رات 12 سے صبح 8 بجے تک 4 گھنٹے کی لوڈشیڈنگ بھی معمول بن گئی ہے ۔اس حوالے سے ترجمان کے الیکٹرک نے کہا کہ بجلی چوری جرم ہے ، بروقت بلوں کی ادائیگی سے لوڈشیڈنگ میں کمی یا اس کا خاتمہ ممکن ہے ، کے الیکٹرک کا 70 فیصد نیٹ ورک لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ ہے ۔

