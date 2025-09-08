صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی میں مذہبی جماعتوں میں تصادم کی ویڈیو آگئی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کورنگی نمبر 1 پر دو مذہبی جماعت کے کارکنان میں تصادم کا معاملہ جھگڑے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ویڈیو میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم دیکھا جاسکتا ہے۔

 ہجوم میں موجود کچھ افراد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ،تلخ کلامی کے دوران دونوں گروپوں کے کارکنان کے درمیان ہاتھاپائی شروع ہوگئی جھگڑے کے دوران دونوں گروپوں کے افراد نے ایک دوسرے پر لاتوں مکوں اور ڈنڈے کا استعمال کیا،واقعے کا مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں واحد بخش نامی شخص کی مدعیت میں درج کرلیا گیا ۔مقدمہ تین نامزد سمیت 20 سے 25 افراد کے خلاف بلوا کرنے ،تشدد اور دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی وجہ بننے والے افراد کی گرفتاری کے لئے کارروائی شروع کردی گئی ہے۔

