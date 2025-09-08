صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ کے بند توڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کرنے پرانتباہ

  • کراچی
دریائے سندھ کے بند توڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کرنے پرانتباہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی سندھ نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سندھ میں دریائے سندھ کے بند توڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کی تو جماعت اسلامی سندھ بھر میں بھرپور احتجاج کرے گی۔

لہٰذا مفاد عامہ کے پیش نظر گڈو اور سکھر بیراج کے گیٹ کھول کر پانی کو اس کی اصل جگہ یعنی سمندر میں چھوڑا جائے ۔ جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سندھ بھر سے بیوروکریسی کے حوالے سے شکایات آرہی ہیں کہ وہ پی پی پی قیادت کی سرپرستی میں سندھ کو ایک بار پھر پیسے اور کرپشن کی خاطر سیلاب میں ڈبونا چاہتے ہیں۔ سندھ کے عوام 2010 اور 2022 میں آنے والے دریائی سیلاب اور بارشوں کے اثرات سے ابھی تک سنبھل نہیں پائے ، اس سال بھی مصنوعی طریقے بندوں کو ٹوڑکرڈبویاگیاتو اس سے نہ صرف سندھ کے عوام کئی سال پیچھے چلے جائیں گے بلکہ وہ ذہنی مریض اور رل جائیں گے ۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کے دعوے کو کھلا جھوٹ قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا کہ یہ گھر عوام اور میڈیا کو دکھائے جائیں۔ مراد علی شاہ کی سربراہی میں قائم پیپلز پارٹی کی حکومت اور قیادت نے سندھ میں صرف لوٹ مار کے \"سسٹم\" کو مضبوط کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

پاک فوج کی قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ، کمشنر

واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف

چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب

لیبر یونین کی جانب سے جشن عیدمیلادالنبیؐ کی تقریب

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر