دریائے سندھ کے بند توڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کرنے پرانتباہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی سندھ نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سندھ میں دریائے سندھ کے بند توڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کی تو جماعت اسلامی سندھ بھر میں بھرپور احتجاج کرے گی۔
لہٰذا مفاد عامہ کے پیش نظر گڈو اور سکھر بیراج کے گیٹ کھول کر پانی کو اس کی اصل جگہ یعنی سمندر میں چھوڑا جائے ۔ جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سندھ بھر سے بیوروکریسی کے حوالے سے شکایات آرہی ہیں کہ وہ پی پی پی قیادت کی سرپرستی میں سندھ کو ایک بار پھر پیسے اور کرپشن کی خاطر سیلاب میں ڈبونا چاہتے ہیں۔ سندھ کے عوام 2010 اور 2022 میں آنے والے دریائی سیلاب اور بارشوں کے اثرات سے ابھی تک سنبھل نہیں پائے ، اس سال بھی مصنوعی طریقے بندوں کو ٹوڑکرڈبویاگیاتو اس سے نہ صرف سندھ کے عوام کئی سال پیچھے چلے جائیں گے بلکہ وہ ذہنی مریض اور رل جائیں گے ۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کے دعوے کو کھلا جھوٹ قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا کہ یہ گھر عوام اور میڈیا کو دکھائے جائیں۔ مراد علی شاہ کی سربراہی میں قائم پیپلز پارٹی کی حکومت اور قیادت نے سندھ میں صرف لوٹ مار کے \"سسٹم\" کو مضبوط کیا۔