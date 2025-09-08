صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کی اطلاعات پر گہری تشویش

  • کراچی
کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی کے ممتاز فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن یونی کیرینز (انٹرنیشنل) کے صدر پروفیسر اعجاز فاروقی ، تمام عہدیداران اور منیجنگ کمیٹی کے اراکین نے جامعہ کراچی کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کی اطلاعات پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

پروفیسر اعجاز فاروقی نے کہا کہ بحیثیت صدر یونی کیرینز (انٹرنیشنل)اس جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل تمام طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اور انجمن کے تمام اراکین جامعہ کراچی کی زمین پر ناجائز قبضہ کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس غیر قانونی اقدام اور قبضے کی کوشش کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس طرح کے غیر قانونی اقدام اور قبضے ، زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے تعلیمی مستقبل پر سوالیہ نشان ہیں۔پر وفیسر اعجاز فاروقی نے اعلی ٰحکام سے اپیل کی کہ اس غیر قانونی اقدام اور قبضہ کا نوٹس لیں۔

