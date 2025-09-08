ناگن چورنگی سے مشتبہ ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ شاہراہِ نور جہاں کی حدود میں پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کا معاملہ شاہراہِ نور جہاں کی حدود ناگن چورنگی پر پولیس اہلکاروں نے مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی۔
پولیس کے اشارے پر نہ رکنے پر فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مشتبہ ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔اس دوران پولیس کانسٹیبل تنویر خان معمولی زخمی ہوا،ملزمان کو روکنے کے دوران اہلکار معمولی خراشیں آئی ہیں جسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کردی گئی ہے ۔گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے ۔