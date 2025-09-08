صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناگن چورنگی سے مشتبہ ملزمان گرفتار

  • کراچی
ناگن چورنگی سے مشتبہ ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ شاہراہِ نور جہاں کی حدود میں پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کا معاملہ شاہراہِ نور جہاں کی حدود ناگن چورنگی پر پولیس اہلکاروں نے مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی۔

پولیس کے اشارے پر نہ رکنے پر فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مشتبہ ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔اس دوران پولیس کانسٹیبل تنویر خان معمولی زخمی ہوا،ملزمان کو روکنے کے دوران اہلکار معمولی خراشیں آئی ہیں جسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کردی گئی ہے ۔گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے ۔

