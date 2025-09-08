ایم کیوایم نے جلوسوں کی گزرگاہوں پر کیمپس لگائے
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جشنِ میلادالنبی ؐ کے سلسلے میں اس سال بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر ملک گیر سطح پر جلوسوں کی گزرگاہوں پر استقبالیہ کیمپس لگائے گئے۔
جہاں ایم اے جناح روڈ پر مرکزی جلوس کے استقبالیہ کیمپ میں ایم کیو ایم کے چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مرکزی کمیٹی کے اراکین سید مصطفٰی کمال، ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر مرکزی ذمہ داران، حق پرست اراکین اسمبلی اور کارکنان نے شرکت کی، چیئرمین ایم کیو ایم اور رہنماؤں نے جلوس کے شرکاء کو مٹھائیاں، مشروبات اور دیگر اشیاء پیش کیں جبکہ علماء کرام کو ہار پہنائے اور عظمتِ رسول ؐکا جشن پروقار انداز سے منایا گیا۔ اسی طرح مرکزی کمیٹی کے رکن و رکن قومی اسمبلی سید امین الحق نے اورنگی ٹاؤن سے نکلنے والے جلوس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور شرکاء کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے لنگر تقسیم کیا، اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، ٹاؤن و یوسی کے ذمہ داران اور کارکنان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ اندرون سندھ کے اضلاع میں بھی استقبالیہ کیمپس قائم کیے گئے ، جہاں حق پرست اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، ضلعی و ٹاؤن ذمہ داران اور کارکنان نے عوام کے ساتھ مل کر جشنِ ولادت رسول ؐ کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حق پرست اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور کارکنان عوام کے شانہ بشانہ شریک رہے ۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین اور رہنماؤں نے کہا کہ عاشقانِ رسول ؐ کی یہ محفلیں ایم کیو ایم کے لیے باعثِ فخر ہیں۔