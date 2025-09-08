اسلامی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں،میلاد مصطفی کا نفر نس
کراچی (اسٹاف رپورٹر )جماعت اہلسنت پاکستان کے امیر علامہ سید شاہ عبدالحق قادری نے کہا ہے کہ ہمارے سیاسی، معاشرتی، اقتصادی مسائل کا حل نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ میں ہے ۔ملک میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے ۔
حکومت متاثرین کی فوری آباد کاری کرے ،مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے ۔فوری نئے ڈیمز بنائے جائیں۔اسلامی قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں ہے ۔اگر کوئی کوشش کی گئی تو سخت مزاحمت کی جائے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اہلسنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام نشتر پارک میں منعقد مرکزی میلاد مصطفی کا نفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ آئین پاکستان میں شامل تحفظ ختم نبوتؐ و ناموس رسالتؐ کے قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی و چھیڑ چھاڑ مسلمانان پاکستان ہرگز برداشت نہیں کریں گے ۔ علامہ شاہ عبد الحق قادری نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر صرف سرحدوں اور زمین کا تنازعہ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ایمانی مسئلہ ہے ۔ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے ۔حاجی حنیف طیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے بجلی اور گیس کے نرخ میں بے تحاشہ اضافے نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔
ملک کی غیر یقینی صورتحال کے سبب لاکھوں افراد، ڈپریشن اور نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔عوام کو اس صورتحال سے نکالنے کیلئے حکمرانوں کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلادالنبی حضور نبیؐ کریم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کے اظہار کا دن ہے ۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ اہلسنت اس ملک کی غالب اکثریت ہونے کے باوجود اپنے حقوق کے حصول کیلئے آخر کب تک مطالبات کرتے رہیں گے ؟ ۔مقاصد حسنہ کے حصول کے لیے ہمارے سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ جلسہ میں منظور کی گئی قرار دادوں میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے ۔ یہ اجتماع مظلوم فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے ۔مسلم دنیا فلسطنیوں کی مدد کریں۔حکومت ا شیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرے ۔ پاک افواج ہمارا فخر ہے ۔اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم وطن کے دفاع و سلامتی کیلئے پاک افواج کے ساتھ ہیں ۔