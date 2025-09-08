صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں،میلاد مصطفی کا نفر نس

  • کراچی
اسلامی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں،میلاد مصطفی کا نفر نس

کراچی (اسٹاف رپورٹر )جماعت اہلسنت پاکستان کے امیر علامہ سید شاہ عبدالحق قادری نے کہا ہے کہ ہمارے سیاسی، معاشرتی، اقتصادی مسائل کا حل نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ میں ہے ۔ملک میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے ۔

حکومت متاثرین کی فوری آباد کاری کرے ،مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے ۔فوری نئے ڈیمز بنائے جائیں۔اسلامی قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں ہے ۔اگر کوئی کوشش کی گئی تو سخت مزاحمت کی جائے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اہلسنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام نشتر پارک میں منعقد مرکزی میلاد مصطفی کا نفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ آئین پاکستان میں شامل تحفظ ختم نبوتؐ و ناموس رسالتؐ کے قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی و چھیڑ چھاڑ مسلمانان پاکستان ہرگز برداشت نہیں کریں گے ۔ علامہ شاہ عبد الحق قادری نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر صرف سرحدوں اور زمین کا تنازعہ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ایمانی مسئلہ ہے ۔ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے ۔حاجی حنیف طیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے بجلی اور گیس کے نرخ میں بے تحاشہ اضافے نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔

ملک کی غیر یقینی صورتحال کے سبب لاکھوں افراد، ڈپریشن اور نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔عوام کو اس صورتحال سے نکالنے کیلئے حکمرانوں کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن عید میلادالنبی حضور نبیؐ کریم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کے اظہار کا دن ہے ۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری نے کہا کہ اہلسنت اس ملک کی غالب اکثریت ہونے کے باوجود اپنے حقوق کے حصول کیلئے آخر کب تک مطالبات کرتے رہیں گے ؟ ۔مقاصد حسنہ کے حصول کے لیے ہمارے سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ جلسہ میں منظور کی گئی قرار دادوں میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے ۔ یہ اجتماع مظلوم فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے ۔مسلم دنیا فلسطنیوں کی مدد کریں۔حکومت ا شیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرے ۔ پاک افواج ہمارا فخر ہے ۔اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم وطن کے دفاع و سلامتی کیلئے پاک افواج کے ساتھ ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر