ریڈ لائن منصوبہ ،ٹریفک نظام درہم بر ہم ،عوام پریشان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) ریڈ لائن منصوبے کی تعمیر میں تاخیرشہریوں کے لیے عذاب بن گئی، شہریوں کے لئے درد سر بننے والے اس منصوبے کی تعمیرات کے دوران یوٹیلیٹی لائنز متاثر ہونا معمول بن گیا ہے ۔
نجی ٹی وی کے مطابق یونی ورسٹی روڈ پر تعمیر ہونے والی ریڈ لائن سے عوام کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہورہی ہے ،شہریوں کے لیے سفر انتہائی دشوار ہوگیا، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں جبکہ گاڑیوں کی مرمت کا اضافی بوجھ بھی مہنگائی کے مارے عوام پر کندھوں پر آگیا ہے ۔گزشتہ ایک سال سے منصوبے کی تعمیرات کے دوران یوٹیلیٹی کی لائنیں متاثرہونا معمول بن گیا ہے ، تعمیراتی کام کی وجہ سے کراچی یونی ورسٹی کے قریب فراہمی آب کی لائن کئی مرتبہ ٹوٹ چکی ہے جس کے بعد واٹر کارپوریشن کی جانب سے مرمتی کام کا آغاز کیا جاتا ہے ، مرمتی کاموں کے دوران شہری پانی سے محروم رہتے ہیں، شہرکے بڑے حصے میں کئی دن پانی کی فراہمی کی بندش کا شکار ہوتے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلا ت کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔پانی کی فراہمی بند کی گئی تو نیپا ہائیڈرنٹ، صفورا ہائیڈرنٹ، لانڈھی ہائیڈرنٹ، شیرپاؤ ہائیڈرنٹ سے بھی پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند ہوجاتی ہے۔
شہریوں کے پاس پانی حاصل کرنے کا کو ئی ذریعہ نہیں، شہر کے مختلف علاقوں کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، بھینس کالونی، قائد آباد، گلستان جوہر اور گلشن اقبال کے تمام بلاکس، پی آئی بی کالونی، طارق روڈ، بہادر آباد، جمشید روڈ، نشتر روڈ، سولجر بازار، گارڈن، رامسوامی، لیاری، صدر، ڈیفنس، کلفٹن، شیری جناح کالونی رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہرکے سب سے بڑے جناح اسپتال کو بھی پانی کی عدم فراہمی کا سامنا رہتا ہے ۔پانی کی لائنیں پھٹنے کی وجہ سے سول اسپتال، وزیر اعلی ہاؤس، گورنر ہاؤس، سندھ سیکریٹریٹ، پاسپورٹ آفس، عدالت عالیہ، سٹی کورٹ، اسٹاک ایکس چینج سمیت اعلی حکام کے دفاتر کو بھی پانی کی فراہمی بند ہوجاتی ہے ، شہر کے 60 سے 70 فیصد علاقوں میں پانی کی فراہمی کی بندش معمول بن چکی ہے ۔چند افراد کی کوتاہی، غفلت اور لاپروائی کی سزا لاکھوں نہیں کروڑوں شہری بھگت ر ہے ہیں، شہریوں کے پاس پانی حاصل کر نے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے صرف مہنگے داموں پانی فروخت کر نے والوں سے ضرورت کے تحت پانی خریدا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے منصوبے میں تاخیر پر سندھ حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طویل عرصے بعد بھی منصوبے کی تکمیل نہ ہونا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔