صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنویں میں گرنے والے شخص کو نکال لیا گیا

  • کراچی
کنویں میں گرنے والے شخص کو نکال لیا گیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں ایک گھر کے 70 فٹ گہرے کنوئیں میں گرنے والے شخص کو کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد زندہ نکال لیا گیا۔۔۔

نجی ٹی وی کو ترجمان ریسکیو 1122 نے بتایا کہ ایف بی ایریا بلاک 18 عمر مسجد کے قریب گھر کے 70 فٹ گہرے کنویں میں ایک شخص کے گرنے کی اطلاع سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو کو موصول ہوئی۔ترجمان کے مطابق اطلاع ملتے ہی واٹر ریسکیو ٹیم بمعہ 1 ایمبولینس اور 1 واٹر ریسکیو وہیکل جائے وقوعہ پر روانہ کی گئی۔ویل ریسکیو آپریشن کے ذریعے 50 سالہ متاثرہ شخص منیب کو کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد کو زندہ سلامت نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اُس کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن