جنریٹر چوری کے ملز م 3سالہ بچے کی ضمانت منظور

  • کراچی
جنریٹر چوری کے ملز م 3سالہ بچے کی ضمانت منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں تین سالہ بچے کے خلاف جنریٹر چوری اور دھمکیاں دینے کے الزامات کے تحت درج مقدمے میں درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔۔۔

 کمسن رحیم اللہ گرفتاری کے خدشے کے پیشِ نظر وکیل صفائی کی مدد سے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض اس کی ضمانت منظور کرلی۔ وکیل صفائی عطا محمد ایڈووکیٹ کے مطابق رحیم اللہ اور اس کے خاندان کے مزید سات افراد پر گلریز نامی شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے جنریٹر اور نوے ہزار روپے چوری کیے ، مدعی کو دھمکیاں دیں اورہراساں کیا۔ وکیل صفائی کا موقف تھا کہ ایک تین سالہ بچہ اس نوعیت کے جرم کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، مقدمہ بدنیتی اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے ۔ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے عطا محمد ایڈووکیٹ نے کہا کہ مدعی نے غلط بیانی سے عدالت سے مقدمہ درج کرانے کا حکم نامہ حاصل کیا اور اسی کی بنیاد پر سہراب گوٹھ تھانے میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ گلریز کی شکایت پر عدالتی حکم کے مطابق درج کیا گیا ہے ، جس میں سات افراد سمیت رحیم اللہ کو بھی نامزد کیا گیا۔مقدمے میں جنریٹر چوری، 90 ہزار روپے ہتھیانے اور مدعی کو دھمکانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔

 

