نیو حب کینال کے متعدد مقامات بہہ جانے پر ایم کیوایم کی تشویش
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیوایم) پاکستان نے حالیہ بارشوں کے دوران شاہراہ بھٹو اور نیو حب کینال کے متعدد مقامات سے بہہ جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔
پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلزپارٹی کی بدعنوان حکومت کے بوگس پروجیکٹس بارش کا پہلا ہی دباؤ برداشت نہ کرسکے ۔ بھٹو صاحب کے نام کو کرپشن زدہ اور ناقص منصوبوں پر استعمال کرنا پیپلزپارٹی کا اصل ہنر ہے ۔ سندھ حکومت نے شاہراہ بھٹو کی تعمیر کے دوران عالمی اداروں کی انوائرمینٹل اسسمنٹ کو یکسر نظرانداز کیا، جس کے باعث ملیر ندی نے زمین واگزار کرتے ہوئے شاہراہ کے حصے کو اپنے ساتھ بہا لیا۔پارٹی کا کہنا تھا کہ 12 ارب روپے کی لاگت سے بننے والی نیو حب کینال بارہ ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکی ۔ایم کیوایم نے وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ شاہراہ بھٹو اور نیو حب کینال میں کرپشن کی فی الفور تحقیقات کرائیں۔