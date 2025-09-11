صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس رپورٹ پرشہری بازیابی سے متعلق درخواست خارج

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لئے ڈاکس کے علاقے سے شہری کے ازخود لاپتہ ہونے پر درخواست گزار پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 سندھ ہائی کورٹ نے پولیس رپورٹ پر شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست خارج کردی ہے ۔ تفتیشی افسر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ شہری کو کسی نے غائب نہیں کیا بلکہ ازخود لاپتہ ہے ، شہری ایاز مقروض ہوگیا تھا اور کوئی پیسوں کی واپسی کا تقاضہ نہ کرے اس لئے از خود لاپتہ ہوگیا۔ تفتیشی افسر نے شہری کی ازخود گمشدگی اور اعتراف سے متعلق ویڈیو بھی عدالت میں پیش کی۔ دوران سماعت جسٹس ظفر احمد راجپوت نے درخواست گزار پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ ویڈیو میں لاپتہ شہری بول رہا ہے میرے بھائی نے تھانے میں گمشدگی کی جھوٹی درخواست دی، ایسی حرکت پر اس شہری کے بھائی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہمیں علم نہیں تھا اسے لاپتہ کیا گیا ہے یا ازخود غائب ہے ۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اب تو علم ہوگیا وہ اپنی مرضی سے غائب ہوا ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس کو چاہیئے گمشدہ شہری کو عدالت میں پیش کرے ۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ عدالت اور پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے غائب ہوا اسے تلاش کیا جائے ۔ 

 

