مفرور ملزمان کی فوری گرفتاری کیلئے موثر حکمت عملی کی ہدایات

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی کی زیر صدارت ایس ایس پی ساؤتھ آفس میں ایک اہم کرائم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔۔۔

میٹنگ میں ایس ایس پی ساؤتھ نے تمام تھانوں کی کارکردگی اور جرائم کے خلاف جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اشتہاری، مفرور اور عدالتی روپوش ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ہدایات دیں۔ایس ایس پی نے کہا کہ منشیات فروشوں اور گٹکا/ماوا فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور فوری گرفتاریوں کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

