متعلقہ حکام سے 13ستمبر کو رپورٹ طلب

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیشن جج ملیر کی عدالت نے سہراب گوٹھ پر تحریک انصاف کے قافلے پر پولیس کے لاٹھی چارج پر تحریک انصاف کراچی کے صدر راجہ اظہر کی جانب سے۔۔۔

 پولیس کی انکوائری رپورٹ پر عملدرآمد کے لئے درخواست پر متعلقہ حکام سے 13 ستمبر کو رپورٹ طلب کرلی ہے ۔درخواست گزار کے وکیل خالد محمود ایڈووکیٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت نے ڈی آئی جی عامر فاروقی کو پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا تھا، انکوائری افسر نے سچل اور سہراب گوٹھ تھانوں کے چار اہلکاروں کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔

 

