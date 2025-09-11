غیر قانونی اسلحہ و منشیات کیسز ، ارمغان کے والد کی درخواست بریت خارج
کراچی (عبدالحسیب خان)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق دو مقدمات میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی بریت کی درخواست خارج کردی۔۔۔
عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کی عدم حاضری پر انکے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کردیئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق دو مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر ملزم کامران قریشی کو وڈیو لنک کے زریعے عدالت میں پیش کیاگیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کامران قریشی کی مقدمات سے بریت کی درخواست خارج کردی جسکے بعد کامران قریشی کے وکیل کی جانب سے درخواست ضمانت دائر کی گئی۔ وکیل صفائی کا موقف تھا کہ کامران قریشی کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کئے گئے ہیں، کامران قریشی بے گناہ ہیں انہیں پھنسایا گیا ہے ، کامران قریشی نے اپنے بیٹے ارمغان کے حق میں بولا تو ان کے خلاف بھی مقدمات بنادیئے گئے ، ان مقدمات میں پرائیویٹ گواہان بھی موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر 12 ستمبر کو دلائل طلب کرلئے۔