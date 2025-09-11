صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی اسلحہ و منشیات کیسز ، ارمغان کے والد کی درخواست بریت خارج

  • کراچی
غیر قانونی اسلحہ و منشیات کیسز ، ارمغان کے والد کی درخواست بریت خارج

کراچی (عبدالحسیب خان)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق دو مقدمات میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی بریت کی درخواست خارج کردی۔۔۔

 عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کی عدم حاضری پر انکے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کردیئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق دو مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر ملزم کامران قریشی کو وڈیو لنک کے زریعے عدالت میں پیش کیاگیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کامران قریشی کی مقدمات سے بریت کی درخواست خارج کردی جسکے بعد کامران قریشی کے وکیل کی جانب سے درخواست ضمانت دائر کی گئی۔ وکیل صفائی کا موقف تھا کہ کامران قریشی کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کئے گئے ہیں، کامران قریشی بے گناہ ہیں انہیں پھنسایا گیا ہے ، کامران قریشی نے اپنے بیٹے ارمغان کے حق میں بولا تو ان کے خلاف بھی مقدمات بنادیئے گئے ، ان مقدمات میں پرائیویٹ گواہان بھی موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر 12 ستمبر کو دلائل طلب کرلئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن