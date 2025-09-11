صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں کے باوجودکے الیکٹرک کا ترسیلی نظام مستحکم رہا ،مونس عبداللہ

بارشوں کے باوجودکے الیکٹرک کا ترسیلی نظام مستحکم رہا ،مونس عبداللہ

کراچی (سٹی ڈیسک)بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں شدید پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے باوجود کے الیکٹرک کا ترسیلی نظام بڑی حد تک مستحکم رہا اور 2100 میں سے زیادہ تر فیڈرز شہر کو بجلی فراہم کرتے رہے۔۔۔

 بارش کے دوران تقریباً 200 فیڈرز عارضی طور پر متاثر ہوئے جنہیں حالات بہتر ہوتے ہی بحال کر دیا گیا۔گزشتہ روز نیپرا کے ممبر ٹیکنیکل رفیق احمد شیخ نے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سی ای او کے الیکٹرک مونس عبداللہ علوی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کے الیکٹرک کی انتظامیہ نے انہیں حالیہ بارشوں کے دوران ادارے کی تیاریوں اور عوامی سلامتی کو اولین ترجیح دینے کے حوالے سے بریفنگ دی۔مونس عبداللہ علوی نے کے الیکٹرک کی ٹیم، شہری انتظامیہ اور صارفین کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو دن میں شہر میں شدید بارشیں ہوئیں لیکن بجلی کی فراہمی زیادہ تر مستحکم رہی۔

 

