حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع
کراچی(اسٹاف رپورٹر )ترجمان واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ شہر میں حالیہ غیر معمولی بارشوں اور برساتی نالوں میں تغیانی کے باعث حب کینال متاثر ہوئی ہے۔۔۔
ناردرن بائی پاس سے گزرنے والا سیلابی ریلا پرانی کینال اور نئی حب کینال سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں دونوں کینالوں کو نقصان پہنچا۔ ترجمان نے بتایا کہ حب کینال کے اوپر سے گزرنے والی سوئی گیس کی پائپ لائن بھی بیٹھ گئی جس کے باعث حب کینال کا تقریباً 20 میٹر طویل حصہ متاثر ہوا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے فوراً بعد واٹر کارپوریشن کی انجینئرنگ ٹیم نے ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ حصے کی مرمت کا کام شروع کردیا ہے اور اس کام کو آئندہ 36 گھنٹوں میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ مرمتی کام کے دوران حب کینال سے ضلع وسطی ، غربی اور کیماڑی کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں اور غیر ضروری ضیاع سے گریز کریں تاکہ اس دوران پانی کی دستیابی ممکن حد تک برقرار رکھی جا سکے ۔ واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو یقین دلاتا ہے کہ جیسے ہی مرمتی کام مکمل ہوگا حب کینال سے پانی کی فراہمی فوری طور پر بحال کردی جائے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ادارہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس مرمت کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔