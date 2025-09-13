کوٹری بیراج پر آبی سطح بلند، کچے کے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ
حیدرآباد (نمائندہ دنیا)دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں بتدریج اضافے کے بعد دریا کے بندوں اور کناروں کے قریب آباد افراد کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔
صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے حفاظتی بندوں کا دورہ کیا۔ڈویژنل کمشنر حیدرآباد فیاض حسین عباسی، ڈی آئی جی حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر جامشورو، ایس ایس پی جامشورو اور محکمہ آبپاشی کے افسران نے کوٹری اور حیدرآباد میں دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی کے چیف انجینئر نے پانی کی سطح میں اضافے اور بندوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں افسران کو بریفنگ دی۔انہوں نے بتایاکہ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ اپ اسٹریم پر پانی کی سطح 2 لاکھ 60 ہزار کیوسک جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں 2 لاکھ 54 ہزار 354 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے ۔انہوں نے کہاکہ خطرات کے پیش نظر، متاثرہ افراد کے لیے اسکولوں اور سرکاری عمارتوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کیمپس میں متاثرین کو دن میں تین وقت کھانا اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کچے میں رہنے والے افراد کو فوری طور پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ان ریلیف کیمپوں میں منتقل ہو جائیں۔ضلع جامشورو میں تین تحصیلوں کے 118 کچے کے دیہاتوں میں تقریباً 6,482 افراد اور 83 ہزار سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے تقریباً 12 ہزار خاندانوں کی محفوظ منتقلی کے لیے موثر اقدامات کیے ہیں۔