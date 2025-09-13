دریائے سندھ میں ڈوب کر بچی جاں بحق،5افراد زندہ بچ گئے
پڈعیدن (نمائندہ دنیا)دریائے سندھ میں کچے کے علاقے کمال ڈیرو کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے میں ڈوبنے والے چار افراد کو مقامی غوطہ خوروں اور مکینوں نے بچا لیا، جبکہ کشتی پر لدی ہوئی تل کی فصل دریا میں بہہ گئی۔تفصیلات کے مطابق تل سے بھری ہوئی کشتی میں پانچ افراد سوار تھے۔
کشتی میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ گہرے پانی میں الٹ گئی۔ ڈوبنے والوں میں بدر گوپانگ، منظور ملاح، ریاض اور اقبال گوپانگ شامل تھے ، جو کچے کے علاقے سے تل کی فصل اور گھر کا سامان کمال ڈیرو منتقل کر رہے تھے۔ دوسری جانب واقعے کا وزیراعلیٰ سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل انتظامیہ سے تفصیلات طلب کیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ مقامی کاشتکار منظور ملاح اور ان کے ساتھی اپنا سامان محفوظ مقام پر منتقل کر رہے تھے کہ وزن زیادہ ہونے کے باعث توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔وزیراعلیٰ سندھ نے دریائی اضلاع میں ریسکیو کے انتظامات کو ہمہ وقت الرٹ رکھنے کی ہدایت کی۔اطلاعات کے مطابق رات گئے کمال ڈیرو کے قریب ایک زمینداری بند ٹوٹنے سے گاؤں ماہی جا بھان میں پانی داخل ہو گیا تھا۔دوسری طرف اسی علاقے میں 6 سالہ بچی مہوش کا پاؤں پھسلنے سے وہ دریائے سندھ میں ڈوب گئی۔پولیس کے مطابق غوطہ خوروں کی مدد سے بچی کی لاش نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔