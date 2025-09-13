صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں ڈوب کر بچی جاں بحق،5افراد زندہ بچ گئے

  • کراچی
دریائے سندھ میں ڈوب کر بچی جاں بحق،5افراد زندہ بچ گئے

پڈعیدن (نمائندہ دنیا)دریائے سندھ میں کچے کے علاقے کمال ڈیرو کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے میں ڈوبنے والے چار افراد کو مقامی غوطہ خوروں اور مکینوں نے بچا لیا، جبکہ کشتی پر لدی ہوئی تل کی فصل دریا میں بہہ گئی۔تفصیلات کے مطابق تل سے بھری ہوئی کشتی میں پانچ افراد سوار تھے۔

 کشتی میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ گہرے پانی میں الٹ گئی۔ ڈوبنے والوں میں بدر گوپانگ، منظور ملاح، ریاض اور اقبال گوپانگ شامل تھے ، جو کچے کے علاقے سے تل کی فصل اور گھر کا سامان کمال ڈیرو منتقل کر رہے تھے۔ دوسری جانب واقعے کا وزیراعلیٰ سندھ  نے نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل انتظامیہ سے تفصیلات طلب کیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ مقامی کاشتکار منظور ملاح اور ان کے ساتھی اپنا سامان محفوظ مقام پر منتقل کر رہے تھے کہ وزن زیادہ ہونے کے باعث توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔وزیراعلیٰ سندھ نے دریائی اضلاع میں ریسکیو کے انتظامات کو ہمہ وقت الرٹ رکھنے کی ہدایت کی۔اطلاعات کے مطابق رات گئے کمال ڈیرو کے قریب ایک زمینداری بند ٹوٹنے سے گاؤں ماہی جا بھان میں پانی داخل ہو گیا تھا۔دوسری طرف اسی علاقے میں 6 سالہ بچی مہوش کا پاؤں پھسلنے سے وہ دریائے سندھ میں ڈوب گئی۔پولیس کے مطابق  غوطہ خوروں کی مدد سے بچی کی لاش نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن