جیکب آباد پولیس کی کامیابی،بدنام زمانہ ڈاکونے ہتھیار ڈال دیے

جیکب آباد،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) جیکب آباد پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے ۔ تحصیل گڑھی خیرو سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ اور خطرناک ڈاکو محمد اسلم عرف صدام حسین عرف گڈو ولد علی دوست لیروانی نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔

پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں پولیس مقابلوں، ڈکیتیوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت کئی سنگین نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ حیدرآباد پولیس نے شہر میں مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے مین پوری اور منشیات کے سپلائرز سمیت 16 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مکی شاہ پنیاری، فورٹ، ہوسڑی، راہوکی، حالی روڈ، قاسم آباد اور چیک پوسٹ سیری میں کارروائیوں کے دوران پکڑے گئے ملزموں سے مسروقہ سامان ، چھ بوتلیں شراب بھی برآمد ہوئی۔ اسی طرح 10 ستمبر کو حیسکو آفس قاسم آباد کے سامنے ڈرائیور علی جان ولد خدا بخش شیخ کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی کار نے ڈیوٹی پر جانے والے کانسٹیبل مرتضیٰ علی ولد رسول بخش کھیڑو کو ٹکر مار دی تھی جس سے وہ چل بسا تھا ۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ لاڑکانہ کے ڈی آئی جی نے ماہِ اگست کی رینج پولیس کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی۔ ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے بتایا کہ اس مہینے کے دوران 200 پولیس مقابلے ہوئے جن میں 35 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا، 10 کو ہلاک کیا گیا۔

 

