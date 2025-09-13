دسویں اسپیل سے سجاول کا گاؤں زیر آب،ہزاروں افراد متاثر
سجاول (نمائندہ دنیا )ضلع سجاول میں مون سون کے دسویں اسپیل نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے ۔دس ہزار کی آبادی پر مشتمل قدیمی گاؤں راہب آمڑو شدید بارش اور نکاسی آب نہ ہونے کے باعث تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔
مسلسل بارشوں سے درجنوں کچے مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں جبکہ سینکڑوں گھروں میں کئی فٹ تک پانی جمع ہے ، جس سے معمولاتِ زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو گئے ہیں۔مقامی کسانوں سکندر علی، سومار شبیر، غلام حسین اور علی اکبر آمڑو نے بتایا کہ بارشوں کے نتیجے میں دھان، گنا اور سبزیوں کی تیار فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جس سے علاقے کی معیشت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا ہے ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سال کی تمام محنت ضائع ہو گئی ہے اور وہ شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔دیہاتیوں نے شکوہ کیا ہے کہ بارش کو کئی دن گزرنے کے باوجود ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی ادارے منظر سے غائب ہیں۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے اور عارضی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں۔ گاؤں میں پینے کے صاف پانی اور خوراک کی شدید قلت ہے جبکہ بچے اور بزرگ وبائی امراض کے خطرے سے دوچار ہیں۔اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ سندھ اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ گاؤں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں شروع کی جائیں، متاثرہ خاندانوں کو خیمے ، ادویات اور راشن فراہم کیا جائے ، اور کسانوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔