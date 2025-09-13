صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھپرو:مزدوروں کا اجرت نہ ملنے پر احتجاج،ڈی سی سے نوٹس کامطالبہ

  • کراچی
کھپرو:مزدوروں کا اجرت نہ ملنے پر احتجاج،ڈی سی سے نوٹس کامطالبہ

کھپرو (نمائندہ دنیا )کاھی تا کپرو تعمیر ہونے والے روڈ پر کام کرنے والے مزدور اجرت نہ ملنے اور ٹھیکیدار کی مبینہ دھمکیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔

مزدوروں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ گزشتہ ایک سال سے اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک ماہ سے انہیں محنت کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔مظاہرین کے مطابق ٹھیکیدار عبدالصمد، اس کا منشی سیف اللہ اور اکاؤنٹنٹ آصف پٹھان ہر بار انہیں محض تسلی دیتے ہیں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مزدوروں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کا رویہ انتہائی توہین آمیز ہے ۔ احتجاج کرنے والے مزدور شکایت درج کرانے کے لیے کاہی پولیس اسٹیشن بھی پہنچے ، جہاں پولیس نے صرف این سی درج کی اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او کاہی نے بھی بے بسی کا اظہار کیاہے ۔ غریب محنت کشوں نے منتخب نمائندوں اور ڈپٹی کمشنر  سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن