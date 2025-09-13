کھپرو:مزدوروں کا اجرت نہ ملنے پر احتجاج،ڈی سی سے نوٹس کامطالبہ
کھپرو (نمائندہ دنیا )کاھی تا کپرو تعمیر ہونے والے روڈ پر کام کرنے والے مزدور اجرت نہ ملنے اور ٹھیکیدار کی مبینہ دھمکیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔
مزدوروں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ گزشتہ ایک سال سے اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک ماہ سے انہیں محنت کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔مظاہرین کے مطابق ٹھیکیدار عبدالصمد، اس کا منشی سیف اللہ اور اکاؤنٹنٹ آصف پٹھان ہر بار انہیں محض تسلی دیتے ہیں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مزدوروں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کا رویہ انتہائی توہین آمیز ہے ۔ احتجاج کرنے والے مزدور شکایت درج کرانے کے لیے کاہی پولیس اسٹیشن بھی پہنچے ، جہاں پولیس نے صرف این سی درج کی اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او کاہی نے بھی بے بسی کا اظہار کیاہے ۔ غریب محنت کشوں نے منتخب نمائندوں اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔