اسٹریٹ کرائم میں ملوث چار رُکنی ڈکیت گروہ سرغنہ سمیت گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی بروقت کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث چار رُکنی ڈکیت گروہ کو سرغنہ سمیت گرفتار کرلیا۔ملزمان نے النور سوسائٹی کے قریب شہری زبیر احمد ولد گلن کو اسلحہ کے زور پر لوٹا اور فرار ہوئے تھے۔
متاثرہ شہری نے گشت پر مامور پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے بروقت ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کیا۔ جبکہ بعد ازاں گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر فرار ساتھی ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک غیر قانونی پستول ، چھینا ہوا موبائل فون، پرس اور نقدی رقم برآمد کرلی گئی۔گرفتار ملزمان کے زیرِ استعمال تین عدد موٹر سائیکلز بھی برآمد کرلی گئیں۔ برآمدہ موٹر سائیکلز میں ایک موٹر سائیکل تھانہ عوامی کالونی کے علاقے سے چوری کی گئی تھی۔گرفتار ملزمان کے خلاف الگ سے غیر قانونی اسلحہ کا بھی مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا ۔