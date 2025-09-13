سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کا آغاز
چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ نیو کراچی ٹاؤن میں خواتین اور بچیوں کو کینسر سے بچانے کے لیے خصوصی آگاہی اور ویکسی نیشن مہم کا افتتاح کیا۔اس موقع پر چیئرمین نے کہا کہ سرویکل کینسر خواتین میں تیزی سے پھیلنے والاخطرناک مرض ہے ۔