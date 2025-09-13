صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

  کراچی
سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

کراچی (این این آئی)چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ نیو کراچی ٹاؤن میں خواتین اور بچیوں کو کینسر سے بچانے کے لیے خصوصی آگاہی اور ویکسی نیشن مہم کا افتتاح کیا۔۔۔

چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ نیو کراچی ٹاؤن میں خواتین اور بچیوں کو کینسر سے بچانے کے لیے خصوصی آگاہی اور ویکسی نیشن مہم کا افتتاح کیا۔اس موقع پر چیئرمین نے کہا کہ سرویکل کینسر خواتین میں تیزی سے پھیلنے والاخطرناک مرض ہے ۔

 

