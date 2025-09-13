کامران قریشی کی ضمانت منسوخی سے متعلق درخواست پرفیصلہ محفوظ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی کی عدالت میں غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار مصطفی عامر قتل کے کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کی۔۔۔
ضمانت منسوخی سے متعلق پراسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ 13 ستمبر تک محفوظ کرلیا۔ سماعت کے دوران پراسیکیوٹر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم کامران قریشی نے عدالت کو گمراہ کرکے ضمانت حاصل کی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے پر افسرانِ بالا نے شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اچھا تو آپ کے افسران بالا ہم سے ناراض ہیں؟ ۔