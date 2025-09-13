صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باز ای اسپورٹس کا ٹیکن ڈائون2025کا اعلان

  • کراچی
کراچی(پ ر)باز ای اسپورٹس نے ٹیکن ڈائون 2025کا اعلان کیا ہے جو پاکستان میں منعقد ہونے والا پہلا آفیشل ٹیکن ورلڈ ٹور چیلنجر ہوگا۔ ٹیکن ڈائون 2025 کا انعقاد 24اکتوبر سے 26اکتوبر 2025تک ہوگا جس میں 2.5ملین روپے کے انعامات رکھے گئے ہیں۔

 ملک بھر میں ای اسپورٹس کے کھلاڑی 1500روپے فیس کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کراسکتے ہیں جو ایونٹ کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جامع اور بہت زیادہ دلچسپ گیم ہوگی۔ کھلاڑیوں کو شروع سے ہی عاطف بٹ اور ارسلان ایش جیسے عالمی کھلاڑیوں کے خلاف میدان میں اترنے کا موقع ملے گا۔ آغاز کے چوبیس گھنٹوں کے اندر 100سے زائد کھلاڑیوں نے ٹیکن ڈائون 2025 کیلئے سائن اپ کیا ہے ۔ٹیکن ڈائون2025کے روح رواں باز ای سپورٹس کے سی ای او/بانی دانیال چشتی ہے ۔باز ای سپورٹس نے جنوبی ایشیا میں چند شاندار اور سنسنی خیز ای اسپورٹس ایونٹ منعقد کئے ہیں۔

 

