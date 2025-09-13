صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کی ورکشاپ نومبر میں ہوگی

کراچی (سٹی ڈیسک) ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کی دو روزہ ریجنل ورکشاپ نومبر کے آخری ہفتے کے دوران کراچی میں منعقد ہو گی۔

کراچی کی دوروزہ پری کانفرنس ریجنل ورکشاپ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین ، بانی ممبرڈاکٹر حنیف سعید کومقرر کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر ذوالفقار تونیو سائنٹیفک کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے ۔ورکشاپ میں پیپر پریزینٹیشن سمیت ہینڈز آن ورکنگ لائیو سیشنز کے متعلق تشکیل کمیٹی میں چیئرمین کے معاون ڈاکٹرز میں پروفیسر ڈاکٹر شہاب بیگ، ڈاکٹر طاہر شیخ،ڈاکٹر منظورانڑاورڈاکٹر اقبال شامل ہیں ۔سائنٹیفک کمیٹی کے تمام امور بحسن وخو بی انجام د یے جارہے ہیں۔

 

