سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نوٹس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں فوتی کوٹہ پر ملازمت نہ دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے۔۔۔
آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار حفیظ اللہ کے والد وفاقی ادارے ایف بی آر میں ملازمت کے دوران انتقال کر گئے تھے ۔ اس بنیاد پر 2022 میں حفیظ اللہ کو فوتی کوٹہ پر ملازمت فراہم کی گئی تاہم بعد ازاں حکام نے موقف اختیارکیاکہ ان کی ملازمت ختم کر دی کہ سپریم کورٹ نے فوتی کوٹہ پر پابندی عائد کر رکھی ہے ۔