جنسی اسکینڈل کے ملزم کے تفتیش میں ہولناک انکشافات

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر قائد کی تاریخ کے سب سے بڑے جنسی اسیکنڈل کے گرفتار ملزم شبیر احمد تنولی سے تفتیش اور انکشافات جاری ہیں۔گرفتار ملزم شبیر احمد تنولی سے ہونے والی ابتدائی تفتیشی رپورٹ سامنے آگئی۔۔۔

 جس میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم 2011 میں ایبٹ آباد سے کراچی آیا تھا، 2016 میں ملزم قیوم آباد بی ایریا میں منتقل ہوا اور شربت کا ٹھیلا لگایا، ملزم 2016 سے کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی اورزیادتی کررہا ہے ، گرفتارملزم 5 سال سے 12 سال تک کی بچیوں اوربچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ٹھیلے پرآنے والی بچیوں اوربچوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اوپر گھر میں لے جاتا اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی ویڈیوزبھی بناتا تھا، تفتیشی رپورٹ میں ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ اب تک 100 بچوں اوربچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے جس کی ویڈیو اور تصاویر اس کے موبائل فون اوریو ایس بی میں محفوظ ہیں۔ ایس ایچ او ڈیفنس غلام نبی آفریدی نے بتایا کہ گرفتارملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ گرفتار ملزم کی ایک ایک بچی یا بچے کے ساتھ متعدد نازیبا تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، گرفتار ملزم ڈائری بھی لکھتا تھا اور گرفتار ملزم کے پاس 70 سے 75 بچے بچیوں کے ناموں کی فہرست بھی موجود ہے ۔گرفتار ملزم نے یو ایس بی میں متاثرہ بچوں اور بچیوں کی پروفائل بھی بنا رکھی تھی، گرفتار ملزم نازیبا تصاویر اور ویڈیوز کا کیا کرتا تھا اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔

 

