  • کراچی
کچرا ٹیکس اور بجلی بلوں میں اضافی چارجز سے شہری پریشان

کراچی(بزنس رپورٹر)آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے سرپرستِ اعلیٰ شرجیل گوپلانی نے کہا ہے کہ کراچی کے شہری اور تاجر برادری کچرا ٹیکس اور بجلی بلوں میں شامل اضافی چارجز سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

انکا کہنا تھا کہ حکومت اربوں روپے ٹیکس وصول کرنے کے باوجود شہر کو صفائی ستھرائی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے ۔انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف جولائی میں شہریوں سے 33 کروڑ روپے کچرا ٹیکس وصول کیا گیا، جبکہ جون میں یہ وصولی 23 کروڑ روپے رہی۔ اندازوں کے مطابق رواں مالی سال کچرا ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 4 ارب روپے تک وصولی کی جائے گی، تاہم اسکے باوجود کراچی کے گلی، محلوں اور شاہراہوں پر کچرے کے ڈھیر جوں کے توں موجود ہیں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی مایوس کن ہے ۔شرجیل گوپلانی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ پانی، نکاسی آب، تعلیم اور صحت سمیت بنیادی سہولتوں کے تمام اخراجات پہلے ہی شہری اپنی جیب سے برداشت کر رہے ہیں۔سوال یہ ہے کہ پھر ٹیکس کی بھاری رقوم آخر کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟انہوں نے مزید کہا کہ کراچی ملک کی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والا شہر ہے ، مگر اسے وفاقی این ایف سی ایوارڈ میں اس کا جائز حق نہیں مل رہا،شہریوں سے لیا جانے والا ٹیکس کس کھاتے میں جا رہا ہے اور اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ شہری سہولتوں کی فراہمی کے بغیر عوامی اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ 

 

