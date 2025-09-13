فاروق ستار کا سرجانی کا دورہ، بارش متاثرین میں امداد تقسیم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر مرکزی رہنماء و رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار نے گزشتہ روز اپنے حلقہ انتخاب سرجانی ٹاؤن کا دورہ کیا جہاں ان کی زیرِ نگرانی بارش سے متاثرہ علاقے سیکٹر بی 4 اور دیگر علاقوں میں پینے کا صاف پانی اور کھانے کی تقسیم کی گئی۔
اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت اور کاغذی دعووں والے میئر کی نااہلی نے عوام کو بدترین مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے بعد نکاسیِ آب، پینے کے پانی اور صفائی کے مسائل نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے لیکن منتخب میئر اور صوبائی حکمران طبقہ عوام کی تکالیف پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے ۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے واضح کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور عملی اقدامات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے گی۔ اس موقع پر ٹاؤن انچارج جنید حیات سمیت ذمہ داران اور کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے بارش متاثرین میں امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جب تک شہری عوام کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے ، پیپلزپارٹی کی کرپٹ اور ناکام حکمرانی اور نااہل بلدیاتی قیادت کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے ۔