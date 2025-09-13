گڈاپ ٹاؤن ، ندی سے 7لاشیں نکال لی گئیں،آپریشن مکمل
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپر ہائی وے گڈاپ ٹاؤن کونکر ندی میں ڈوبنے والے سات افراد کی لاشوں کو نکال کر تین روز سے جاری فلاحی ادارے کی بحری خدمات کی ٹیم نے اپنا آپریشن مکمل کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق 9 ستمبر کی رات کو کونکر ندی میں ہائی روف میں سوار خاتون سمیت پانچ افراد،ایک موٹر سائیکل سوار اور ایک راہگیر کے ڈوب جانے کی اطلاع پر ایدھی فاؤنڈیشن کی بحری خدمات کی ٹیم کی جانب سے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا تین روز کے دوران ڈوبنے والے سات افراد کی لاشوں کو نکال کر ریسکیو آپریشن مکمل کرلیا گیا۔ریسکیو حکام کے مطابق نکالی جانے والی لاشوں میں سے چار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔نکالی جانے والی لاشوں میں پک اپ میں سوار 70 سالہ گلاب،60 سالہ نابو زوجہ گلاب،40 سالہ راجہ ولد گلاب،8 سالہ کیلاش ولد راجہ اور ہائی روف ڈرائیور 45 سالہ اقبال ولد سبز علی کی ہیں۔ متاثرہ افراد گڈاپ ٹاؤن کے رہائشی تھے حیدر آباد سے کراچی آرہے تھے کہ 9 ستمبر کی رات کونکر ندی میں ان کی پک اپ ڈوبنے سے پانی میں بہہ گئے تھے جبکہ اسی روز کونکر ندی میں گڈاپ ٹاؤن کا رہائشی موٹر سائیکل سوار 36 سالہ افضل ولد اعزاز اور راہگیر سکیورٹی گارڈ 45 سالہ جاوید شاہ بھی ڈوب گئے تھے ۔نکالی جانے والی لاشوں کو سہراب گوٹھ پر قائم فلاحی ادارے کے سرد خانے منتقل کیا گیا جہاں غسل و کفن کے بعد لاشیں تدفین کیلئے لواحقین کے سپرد کردی گئیں۔