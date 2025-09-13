سندھ مدرستہ یونیورسٹی میں اورینٹیشن سیشن کاانعقاد
کراچی(سٹی ڈیسک)سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب صحرائی نے کہا ہے کہ سندھ مدرسہ یونیورسٹی کے طلباء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر اور اس تاریخی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم کے شعبے میں 141 سال پرانا ورثہ رکھتی ہے۔
اس لیے نئے داخلہ لینے والے طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی فیکلٹی کا احترام کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔جمعہ کو سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات اور داخلہ کے زیر اہتمام موسم خزاں کے سمسٹر کے نئے داخل ہونے والے طلباء کے لیے منعقدہ اورینٹیشن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں سے پاکستان میں زیادہ تر یونیورسٹیاں تیار ہوئی ہیں اور یونیورسٹی کلچر مضبوط ہوا ہے ۔ اس سلسلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم کے معیار کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ ڈاکٹر مجیب صحرائی نے مزید کہا کہ نئے داخلہ لینے والے طلباء کو اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور گریجویشن سے آگے سوچنا چاہیے جو کہ اب ایک عام ڈگری بن چکی ہے ، گریجویشن کے بعد انہیں اپنے کامیاب کیریئر کے لیے ماسٹرز اور دیگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے ۔ایس ایم آئی یو کے ڈین ڈاکٹر آفتاب احمد شیخ اور ڈاکٹر جمشید عادل ہالیپوٹہ، شعبہ انوائرنمنٹل سائنس کی چیئرپرسن ڈاکٹر حنا شہناز، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آفیسر سُندس نثار اور مختلف شعبہ جات کے سربراہان نے سیشن سے خطاب کیا۔