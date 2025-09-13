شہید ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نمازِ جنازہ ادا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نمازِ جنازہ عیدگاہ پیر سرہندی گوٹھ، ضلع ملیر میں ادا کر دی گئی۔
ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم گزشتہ شب تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں جام شھادت نوش کی۔نمازِ جنازہ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، پاکستان رینجرز کے افسران، ایس ایس پی ملیر، ایس ایس پی کورنگی ودیگر سینئر افسران اور شہید کے اہلِ خانہ نے شرکت کی۔اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔