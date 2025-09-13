صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نمازِ جنازہ ادا

  • کراچی
شہید ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نمازِ جنازہ ادا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نمازِ جنازہ عیدگاہ پیر سرہندی گوٹھ، ضلع ملیر میں ادا کر دی گئی۔

ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم گزشتہ شب تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں جام شھادت نوش کی۔نمازِ جنازہ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، پاکستان رینجرز کے افسران، ایس ایس پی ملیر، ایس ایس پی کورنگی ودیگر سینئر افسران اور شہید کے اہلِ خانہ نے شرکت کی۔اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن