ضلع وسطی کے 5پولیس اہلکار برطرف،44کو مختلف سزائیں

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی کی زیر صدارت ایس ایس پی آفس میں آرڈرلی روم منعقد ہوا، جس میں 64 پولیس افسران و اہلکار اپنے مسائل کے ساتھ پیش ہوئے۔

اس موقع پر ایس ایس پی نے تمام کیسز کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے میرٹ پر مختلف نوعیت کے احکامات جاری کیے ۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق 5 اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کیا گیا، 3 اہلکاروں کو فورفیچر کی سزا دی گئی، 1 اہلکار کو ریڈکشن فرام رینک کی سزا سنائی گئی، 33 اہلکاروں کو سینسر کی سزا دی گئی جبکہ 7 اہلکاروں کے سالانہ انکریمنٹس روک دیے گئے ۔ اس کے علاوہ 15 کیسز کو ریکارڈ پر فائل کر دیا گیا۔

