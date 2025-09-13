ضلع وسطی کے 5پولیس اہلکار برطرف،44کو مختلف سزائیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ مہزور علی کی زیر صدارت ایس ایس پی آفس میں آرڈرلی روم منعقد ہوا، جس میں 64 پولیس افسران و اہلکار اپنے مسائل کے ساتھ پیش ہوئے۔
اس موقع پر ایس ایس پی نے تمام کیسز کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے میرٹ پر مختلف نوعیت کے احکامات جاری کیے ۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق 5 اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کیا گیا، 3 اہلکاروں کو فورفیچر کی سزا دی گئی، 1 اہلکار کو ریڈکشن فرام رینک کی سزا سنائی گئی، 33 اہلکاروں کو سینسر کی سزا دی گئی جبکہ 7 اہلکاروں کے سالانہ انکریمنٹس روک دیے گئے ۔ اس کے علاوہ 15 کیسز کو ریکارڈ پر فائل کر دیا گیا۔