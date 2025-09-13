صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ شبیر حسن میثمی کا کہنا ہے کہ گزشتہ بارشوں کا پانی آج بھی شہر کراچی کی شاہراہوں اور گلیوں میں کھڑا ہے۔۔۔

جس سے وبائی امراض و دیگر بیماریاں پھیلنے کا شدید اندیشہ ہے ،شہر کے مختلف علاقے بالخصوص انتہائی گنجان آباد علاقہ اسکیم 33اس وقت سمندر کا منظر پیش کررہا ہے ، کوئی حکومتی و بلدیاتی نمائندہ وہاں جانے کے لئے تیار نہیں، کراچی آج مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے کراچی کے ٹیکس سے پورا ملک چلتا ہے لیکن کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کراچی کی مین شاہراہیں خستہ حالی کا شکار ہیں منٹوں کا سفر شہری گھنٹوں میں تہہ کرکے شدید اذیت و پریشانی میں مبتلا ہیں ۔

 

