خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 1983 میں ایم آر ڈی کے شہید کارکنوں کی برسی کے موقع پر انہیں شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔جاری پیغام میں انہوں نے 12 ستمبر 1983 کو خیرپور ناتھن شاہ میں شہید ہونے والے 11 جیالوں کاذکر کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 ان شہدائِ جمہوریت کا مقام ہماری تاریخ میں ہمیشہ بے مثال اور ناقابلِ فراموش رہے گا۔بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ پارٹی کے یہ جانباز کارکن تاریخی ایم آر ڈی تحریک کے دوران شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں آمریت کے خلاف ڈٹ گئے اور جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔انہوں نے شہید ہونے والے کارکنوں کے نام بھی لیے ، جن میں شہید عبدالغنی ابڑو، شہید عبدالعزیز لاکیر، شہید نظام الدین نائچ، شہید عبدالنبی کھوسو، شہید الھہ وریو لانگاہ ودیگر شامل ہیں۔چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ ایم آر ڈی کے دوران پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کے حوصلے اور خون نے پاکستان میں جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ ان کی قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ امید اور تحریک کا مینار بنی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی رہیں گی کہ جمہوریت کا تحفظ اور اسے مضبوط کرنا ہمارا قومی فرض ہے۔

 

