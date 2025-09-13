صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

  • کراچی
مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں صوبائی محتسب برائے انسداد ہراسانی کی جانب سے سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔

 عدالت نے صوبائی محتسب کے فیصلے کو معطل کرنے کے عبوری حکم نامے میں توسیع کرتے ہوئے مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی کردی۔ سماعت کے دوران جسٹس اقبال کلہوڑو نے تجویز دی کہ عدالت صوبائی محتسب کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر گورنر سندھ کو اپیل پر مقررہ مدت میں فیصلہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے تاہم وکیل شکایت کنندہ نے اس عدالتی تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور موقف اپنایا کہ سی ای او کے الیکٹرک کی ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابلِ سماعت ہی نہیں۔ سی ای او کے الیکٹرک کی جانب سے بیک وقت دو فورمز پر کارروائی کی جا رہی ہے ، اگر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو گورنر سندھ کے روبرو زیرِ التوا اپیل واپس لینی چاہیے ۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلے موجود ہیں جہاں ہائی کورٹ نے ماتحت فورم کے فیصلے کالعدم قرار دے کر متعلقہ فورم کو اپیل پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ قوانین کے مطابق گورنر کو اپیل پر نوے روز میں فیصلہ دینا لازم ہے ۔ سی ای او کے الیکٹرک کے وکیل ایان میمن نے عدالت کو بتایا کہ کے الیکٹرک ایک بین الصوبائی ادارہ ہے اور صوبائی محتسب کو اس کے خلاف کارروائی کا اختیار ہی نہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن