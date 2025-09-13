مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں صوبائی محتسب برائے انسداد ہراسانی کی جانب سے سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔
عدالت نے صوبائی محتسب کے فیصلے کو معطل کرنے کے عبوری حکم نامے میں توسیع کرتے ہوئے مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی کردی۔ سماعت کے دوران جسٹس اقبال کلہوڑو نے تجویز دی کہ عدالت صوبائی محتسب کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر گورنر سندھ کو اپیل پر مقررہ مدت میں فیصلہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے تاہم وکیل شکایت کنندہ نے اس عدالتی تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور موقف اپنایا کہ سی ای او کے الیکٹرک کی ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابلِ سماعت ہی نہیں۔ سی ای او کے الیکٹرک کی جانب سے بیک وقت دو فورمز پر کارروائی کی جا رہی ہے ، اگر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو گورنر سندھ کے روبرو زیرِ التوا اپیل واپس لینی چاہیے ۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلے موجود ہیں جہاں ہائی کورٹ نے ماتحت فورم کے فیصلے کالعدم قرار دے کر متعلقہ فورم کو اپیل پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ قوانین کے مطابق گورنر کو اپیل پر نوے روز میں فیصلہ دینا لازم ہے ۔ سی ای او کے الیکٹرک کے وکیل ایان میمن نے عدالت کو بتایا کہ کے الیکٹرک ایک بین الصوبائی ادارہ ہے اور صوبائی محتسب کو اس کے خلاف کارروائی کا اختیار ہی نہیں۔