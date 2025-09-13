E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
خالد مسعود خان
کٹہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
حکمِ اذاں
افتخار احمد سندھو
افتخار نامہ
جویریہ صدیق
جویریہ کی ڈائری
مفتی منیب الرحمٰن
زاویہ نظر
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
(current)
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
شجاع آباد کی بستیاں ڈوب گئیں،چناب کے حفاظتی بند میں شگاف پُر کرنے کی کوشش،3مزدور ریلے میں بہہ گئے،پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد97:سیلاب سندھ میں داخل
سلامتی کونسل:پاکستان اور اسرائیل میں جھڑپ،قطر کی خودمختاری کا دفاع کرینگے:دفتر خارجہ:جنرل اسمبلی میں دوریاستی حل کی قرارداد منظور
فکر نہ کریں،پانی اتر جائے تو نقصان پورا کرینگے:مریم نواز:رحیم یار خان کادورہ،سیلاب متاثرین سے ملاقات
وزیراعظم کی یقین دہانی کے باوجود وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کا اعلان نہیں کرسکی:بلاول
ایک ہفتے میں پیاز ،ٹماٹر ،آلو سمیت 22اشیا کی قیمتیں بڑھ گئیں
بلوچستان:فورسز کا آپریشن،فتنہ الہندوستان کے4دہشتگرد ہلاک
تازہ ترین
پنجاب میں تباہی کی داستانیں رقم کرتے ہوئے سیلاب کا سندھ کے بیراجوں پر دباؤ
مسئلہ فلسطین: اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور کر لی
فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت حاصل، ہم ساتھ کھڑے ہیں: پاکستان
پشاور بورڈ: گیارویں جماعت کے 44 فیصد طلبہ پاس، 56 فیصد فیل
فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ
آج کے کالمز
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Add Roznama Dunya to Home
×