ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی ، سابق رکن اسمبلی بھی لٹ گئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد میں روزانہ ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، موٹر سائیکل اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ ضلع وسطی میں ملزمان سنار کے ملازمین سے ڈیڑھ کروڑ روپے چھین کر فرار ہوگئے جبکہ ڈاکو سابق رکن قومی اسمبلی کے گھر کا صفایہ کرگئے۔
لیاقت آباد میں واردات کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات ہونے والی واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ مقدمے کے متن کے مطابق سنار کے 2 ملازمین کسٹمر کو رقم دینے جا رہے تھے ، دونوں ملازمین موٹر سائیکل پر تھے کہ تین موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان نے روک کر رقم چھین لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ اور اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر رہے ہیں۔دوسری جانب ڈیفنس کے علاقے فیز 6 خیابان شہباز میں رہائش پذیر سابق رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد صدیقی کے بنگلے سے نامعلوم ملزمان بھاری مالیت کی نقدی، غیر ملکی کرنسی، طلائی بسکٹ اور اسلحہ چوری کر کے فرار ہوگئے ، درخشاں پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کرلیا۔سابق رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی کے پرائیویٹ گارڈ شاہنواز کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔شاہنواز نے پولیس کو بیان میں بتایا کہ 11 ستمبر کو وہ بنگلے میں سوگیا تھا اور صبح آفتاب صدیقی نے فون کر کے اندر بلایا اور بتایا کہ ان کے باتھ روم میں موجود الماری کے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا سامان بکھرا ہوا ہے ۔مدعی کے مطابق آفتاب صدیقی نے بتایا کہ ان کا لائسنس یافتہ نائن ایم ایم پستول، 50 گولیاں، ایک لاکھ روپے نقد، 15 ہزار سعودی ریال، 3 سونے کے بسکٹ (30 تولہ) اور بریف کیس غائب ہے ۔درخشاں پولیس نے مدعی کے بیان کی روشنی میں مقدمہ نمبر 709 سال 2025 بجرم دفعہ 380 اور 457 کے تحت مقدمہ درج کر کے انوسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر کے واردات کی مزید تفتیش کر رہی ہے ۔ شہر قائد میں رواں سال کی پہلی بڑی ڈکیتی کی واردات گلشن حدید فیز ٹو میں ہوئی تھی جس میں 5مسلح ڈاکوصبح 4بجے شوروم کے مالک کے گھر میں داخل ہوئے اور تمام افراد کو اسلحے کے زور پر یرغمال بناکر گھر سے 95 لاکھ نقد اور ساڑھے چار تولہ سونا لوٹ کر فرار ہوگئے ۔واقعے کا مقدمہ اسٹیل ٹاؤن تھانے میں شوروم مالک مخدوم محمد جان کی مدعیت میں 37/25 نا معلوم ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔